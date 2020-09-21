Denizlispor'dan Jose Fernandao bombası!
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Horozlar, Fenerbahçe'nin eski forveti Jose Fernandao'ya transfer teklifini iletti. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Bursaspor ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jose Fernandao'yu gündemine aldı.
Son olarak ülkesi Brezilya'da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncuya teklifini ileten yönetimin, 2014-2015'te Bursaspor'da gol kralı olan Sambacı ile anlaşma zemini aradığı bildirildi. Bahia'dan ayrılmaya hazırlanan Fernandao'nun ise Denizlispor'dan 800 bin Euro talep ettiği öğrenildi. Türkiye'ye yeniden dönmeye sıcak bakan deneyimli forvetle bu hafta içinde bir kez daha pazarlık masasına oturulacağı kaydedildi.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Trabzonspor maçında takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu açıkladı. Yapılan takviyelerle birlikte daha iyi bir takım olacaklarını ifade etti. Ege ekibi bu hafta Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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