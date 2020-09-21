21 Eylül 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'dan Jose Fernandao bombası!

Süper Lig ekibinden Fernandao bombası!
DENİZLİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.09.2020

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Horozlar, Fenerbahçe'nin eski forveti Jose Fernandao'ya transfer teklifini iletti. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Bursaspor ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jose Fernandao'yu gündemine aldı.

Son olarak ülkesi Brezilya'da Bahia forması giyen 33 yaşındaki oyuncuya teklifini ileten yönetimin, 2014-2015'te Bursaspor'da gol kralı olan Sambacı ile anlaşma zemini aradığı bildirildi. Bahia'dan ayrılmaya hazırlanan Fernandao'nun ise Denizlispor'dan 800 bin Euro talep ettiği öğrenildi. Türkiye'ye yeniden dönmeye sıcak bakan deneyimli forvetle bu hafta içinde bir kez daha pazarlık masasına oturulacağı kaydedildi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maçında takımın ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu açıkladı. Yapılan takviyelerle birlikte daha iyi bir takım olacaklarını ifade etti. Ege ekibi bu hafta Fraport TAV 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Subotic sağlık kontrolünden geçti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Trabzon bu kez Denizli'ye takıldı Trabzon bu kez Denizli'ye takıldı
Subotic sağlık kontrolünden geçti Subotic sağlık kontrolünden geçti
Neven Subotic resmen Denizlispor'da! Neven Subotic resmen Denizlispor'da!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör