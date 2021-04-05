05 Nisan 2021, Pazartesi

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Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti

Kutlu'dan mağlubiyet yorumu! Duran toptan yediğimiz gol...
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Giriş Tarihi: 05.04.2021

Spor Toto 'in 32. haftasında deplasmanda 'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından yeşil-siyahlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kutlu, "Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti" dedi.

'in 32. haftasında deplasmanda 'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü , Fenerbahçe'yi 3 puan kazandıkları için tebrik ederek, "Oyuna baktığımızda özellikle oyunun ilk yarısında pozisyona giren, rakibe pozisyon vermeyen Denizlispor vardı. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendirsek farklı yere giderdi. Öne geçtiğimiz takdirde Fenerbahçe'nin üzerindeki baskı artacaktı. Bizim girmiş olduğumuz 3 tane çok net gol pozisyonu vardı, bunu daha da arttırabilirdik, arkadaki boşluklardan faydalanıp. 45 ve 49. dakikalar arasında Fenerbahçe'nin üst üste kullanmış olduğu korner atışından hariç baskı yemeden ikinci yarı tamamladık. Duran toptan yediğimiz gol maçın sonucunu tayin etti. Buradan en az 1 puanla dönebilirdik. Gol pozisyonlarını golle buluşturabilsek 3 puanla da dönebilirdik. Perşembe günü çok önemli bir maç var 3 puan alırsak lige tutunacağız. Kalan haftalarda kazanabileceğimiz maçlar var. Bu maçı unutup, eksikleri oyuncularla konuşup Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Kutlu'dan mağlubiyet yorumu!

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