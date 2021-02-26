Beşiktaş Denizlispor maçının ardından Hakan Kutlu: Lige tutunacağımızı düşünüyoruz
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından yeşil-siyahlıların teknik direktörü Hakan Kutlu açıklamalarda bulundu. Kutlu, "Lige tutunacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kutlu, gelecek hafta çok önemli bir maça çıkacaklarını aktardı.
Maça iyi başladıklarını vurgulaya Hakan Kutlu, "Ancak iyi götüremedik. Beşiktaş golü bulmadan önce gol pozisyonunu biz yakaladık. Golle sonuçlandırsak belki ilerleyen dakikalarda farklı olabilirdi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Onlar ilk pozisyonu değerlendirdi. Sonra da gol pozisyonları buldular." diye konuştu.
Maçın hakemlerini tebrik eden Kutlu, "Beşiktaş'ı ve Sergen Hoca'yı da tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir takım. Maçın hakemleri de sorunsuz bir maç yönettiler. Önümüzdeki hafta bizim için çok önemli. Çok sayıda sarı kart sınırında olan oyuncumuz vardı. Bunlardan yalnızca Sagal'ı kaybettik." değerlendirmesini yaptı.
Oyuncularına güvendiğini dile getiren Hakan Kutlu, "Ligde 40 ila 42 puanla kalınacağını umuyorum. Takımımın yaptığı iyi şeyler de vardı. Gol yemenin verdiği moral bozukluğuyla istediklerimizi tam yansıtamadık. İlk 20 dakikada istediklerimizi sahaya yansıttık. Yeni Malatyaspor karşısında çok zor ve önemli bir maça çıkacağız. Lige tutunacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kutlu, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Yumlu'nun da gelecek hafta sahada olacağını söyledi.
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