Süper Lig’in 14. haftasında Denizlispor deplasmanda B.B Erzurumspor’u Rodallega'nın golleri ile 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 14. haftasında B.B Erzurumspor sahasında Denizlispor'u ağırladı. Konuk ekip rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Denizlispor'un gollerini Hugo Rodallega kaydetti.

Ev sahibi B.B Erzurumspor'un tek golü ise Emrah Başsan'dan geldi.

Bu sonucun ardından Denizlispor 12 puana yükselirken, B.B Erzurumspor 9 puanda kaldı.

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