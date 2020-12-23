23 Aralık 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

B.B Erzurumspor 1-2 Denizlispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Denizlispor seriye bağladı!
DENİZLİSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

’in 14. haftasında Denizlispor deplasmanda B.B ’u Rodallega'nın golleri ile 2-1 mağlup etti.

'in 14. haftasında B.B sahasında Denizlispor'u ağırladı. Konuk ekip rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Denizlispor'un gollerini Hugo Rodallega kaydetti.
Ev sahibi B.B Erzurumspor'un tek golü ise Emrah Başsan'dan geldi.
Bu sonucun ardından Denizlispor 12 puana yükselirken, B.B Erzurumspor 9 puanda kaldı.

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