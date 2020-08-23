23 Ağustos 2020, Pazar

DENİZLİSPOR

Rodallega ve Zeki kaldı

Rodallega ve Zeki kaldı
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Denizlispor iç transferde iki isimle yeniden anlaştı. Daha önce , Oğuz ve Recep'le nikah tazeleyen Horozlar, Rodellaga ve Zeki Yavru'yu da takımda tuttu.

Denizlispor iç transferde iki isimle yeniden anlaştı. Daha önce , Oğuz ve Recep'le nikah tazeleyen Horozlar, Rodellaga ve Zeki Yavru'yu da takımda tuttu. Kolombiyalı golcünün kontratı 1 yıl daha uzatılırken, Zeki ile de hafta içinde resmi imzalar atılacak. Zeki 33 maçta 4 asist yaptı.
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