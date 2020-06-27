27 Haziran 2020, Cumartesi

DENİZLİSPOR

Yukatel Denizlispor'un corona virüsü testi negatif çıktı

Denizlispor'un test sonuçları belli oldu
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

'in 29. haftasında yarın 'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tesisleri'nde, deplasmana gidecek kafileye seyahat öncesi yapılan testlerde Kovid-19'a rastlanmadı.

Sakatlığı devam eden ve Ogenyi Onazi ile kart cezalıları ve 'ın bu karşılaşmada forma giyemeyeceği ve sakatlığı sona eren Isaac Sackey'in ise maç kadrosuna alındığı belirtildi.

Öte yandan, yeşil-siyahlı kafile, yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Trabzon'a gitti. Ege ekibi daha sonra kara yolu ile geçeceği Rize'de kampa girecek.

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