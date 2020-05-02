02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Denizlispor’da Sackey şoku!

Denizlispor’da Sackey şoku!
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Giriş Tarihi: 02.05.2020

Daha önce kaleci Stackhowiak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle takımdan ayrılması ve Barrow'un yönetime haber vermeden ülkesine dönmesiyle sıkıntı yaşayan Denizlispor, şimdi de Sackey'in durumuna üzüldü.

Daha önce kaleci Stackhowiak'ın alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle takımdan ayrılması ve Barrow'un yönetime haber vermeden ülkesine dönmesiyle sıkıntı yaşayan Denizlispor, şimdi de Sackey'in durumuna üzüldü. Geçtiğimiz günlerde bağırsak düğümlenmesi nedeniyle apar topar ameliyat olan Ganalı futbolcunun 2 ay sahalardan ayrı kalacağı belirtildi. Ege temsilcisi, Alanyaspor'dan kiralanan Sackey'in bonservisini almayı planlıyordu.
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