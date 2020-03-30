30 Mart 2020, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor startı yine erteledi

Denizlispor startı yine erteledi
DENİZLİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.03.2020

ekiplerinden Yukatel Denizlispor, antrenmanlara başlama tarihini bir kez daha erteledi. Yeşil-siyahlı takım, antrenmanların 2 Nisan'a alındığını açıkladı.

Daha önce 26 Mart'ta toplanmayı planlayan yeşil-siyahlılar, koronavirüsün spor camiasına da sıçramasının ardından çalışma tarihini bugüne ertelemişti. Ancak yönetim yaptığı toplantıda antrenmanların bu defa 2 Nisan'a alındığını açıkladı. Teknik direktör ise oyuncuların evlerinde güvenli bir şekilde egzersizlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Onazi'den dikkat çeken paylaşım! Kendisiyle tavla oynadı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DENİZLİSPOR HABERLERİ
Onazi'den dikkat çeken paylaşım! Kendisiyle tavla oynadı Onazi'den dikkat çeken paylaşım! Kendisiyle tavla oynadı
Denizlispor’da izin uzadı Denizlispor’da izin uzadı
Büyüklerimizden uzak duralım "Büyüklerimizden uzak duralım"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör