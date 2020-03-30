30 Mart 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Denizlispor startı yine erteledi
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, antrenmanlara başlama tarihini bir kez daha erteledi. Yeşil-siyahlı takım, antrenmanların 2 Nisan'a alındığını açıkladı.
Daha önce 26 Mart'ta toplanmayı planlayan yeşil-siyahlılar, koronavirüsün spor camiasına da sıçramasının ardından çalışma tarihini bugüne ertelemişti. Ancak yönetim yaptığı toplantıda antrenmanların bu defa 2 Nisan'a alındığını açıkladı. Teknik direktör Bülent Uygun ise oyuncuların evlerinde güvenli bir şekilde egzersizlerini sürdürdüğünü bildirdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DENİZLİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...