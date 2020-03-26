26 Mart 2020, Perşembe

DENİZLİSPOR

Denizlispor’da izin uzadı

Denizlispor’da izin uzadı
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

'de koronavirüs salgınına alınan önlemler kapsamında maçların ertelenmesinin ardından Yukatel Denizlispor'da tatil süreci sonrası bugün gerçekleşmesi planlanan ilk antrenman iptal edildi. Salgının spor dünyasına da sıçramasının ardından yeşil-siyahlılarda takıma verilen izin 4 gün daha uzatıldı. Futbolcuların şimdilik 30 Mart Pazartesi g

Futbolcuların evlerinde verilen programa göre bireysel antrenmanlarını sürdüreceği bildirildi. Denizlispor, tüm takıma koronavirüs testi de yaptıracak. Teknik direktör , herkesin çok dikkatli davranması gerektiğini yineledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Herkes sağlığına dikkat edecek. En sıkı önlemleri alacağız. Pazartesi gününe kadar oyuncularımız ve bizler evlerimizde kalacağız. Gelişmelere göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

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