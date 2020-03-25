25 Mart 2020, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Olcay Şahan: Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım

Büyüklerimizden uzak duralım
DENİZLİSPOR
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Giriş Tarihi: 25.03.2020

Yukatel Denizlispor’un yıldız ismi , koronavirüs için evde kal mesajı verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde bireysel olarak sürdürdüğünü belirten Şahan, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Ülke olarak zor günler geçiyoruz. Bunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüphemiz yok. Şu an evdeyim ve çalışmalarımı evde sürdürüyorum. Büyüklerimizden uzak duralım, gerekirse küselim ama birbirimizi koruyalım. Bu nedenle evde kal."

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