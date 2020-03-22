Denizlispor’da gözler sakatlarda

Koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle tüm lig müsabakalarının ertelenmesi Denizlispor'da sakatlara yaradı. Yeşil-siyahlılarda tedavileri süren 8 oyuncunun liglerin yeniden başlaması beklenen nisan ayı içinde hazır olacağı öğrenildi.

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DENİZLİSPOR HABERLERİ

Koronavirüssalgınına alınan tedbirler nedeniyle tüm lig müsabakalarının ertelenmesi Denizlispor'da sakatlara yaradı. Yeşil-siyahlılarda tedavileri süren 8 oyuncunun liglerin yeniden başlaması beklenen nisan ayı içinde hazır olacağı öğrenildi. Kaleci Tolgahan, Recep, Barrow, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey'in evde tedavilerini sürdürdüğü ve bu oyuncuların nisan ayının ortalarında takıma döneceği açıklandı