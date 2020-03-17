17 Mart 2020, Salı
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Denizlispor'da sakatlık kabusu sürüyor
Giriş Tarihi: 17.03.2020
Süper Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Yukatel Denizlispor'da sakatlık kabusu devam ediyor. Arka adalesinde yırtık tespit edilen ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan orta saha Recep Niyaz'ın ardından yeşil-siyahlı ekibe Madou Barrow'dan da kötü haber geldi. Yine Gençlerbirliği müsabakasında üst adalesine darbe alan Gambiyalı futbolcuda yırtık tespit edildi. Sol kanat oyuncusunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Adeta revire dönen Denizlispor'da sakat futbolcu sayısı 8'e yükseldi. Recep ve Barrow'un yanı sıra Mbamba, Sacko, Ben Youssef, Bergdich, Sackey ve Tolgahan takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Denizli'de sakatlıktan çıkan Onazi ve Lopes de henüz sahalara dönebildi. Teknik direktör Bülent Uygun, önemli eksiklere rağmen görev alan her futbolcunun formanın hakkını verdiğini söyledi. Uygun, "Sakatlıklar elbette her takımın belini bükebiliyor. Önemli futbolcularımızdan yoksunuz. Ancak mazeret üretmeyeceğiz, işimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi.
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