"Rekabet sadece sahada olmalı"

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kulüp başkanlarına seslendi: "Kulüpler arasındaki rekabet sahada olacak. Yönetimlerinde liyakat sahibi kimseler bulunmalı"

Ankara'da dün başlayan Spor Kulüpleri Federasyonları Çalıştayı'nda gündem Türk futboluydu. Çalıştayda açılış konuşmasını yapan Spor Bakanı Kasapoğlu, ilk günün ardından basın mensuplarına önemli açıklamalar yaptı. Spor Bakanlığı olarak tüm imkanları kulüpler için kullanmaya çalıştıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Ancak bu noktada önemli sıkıntılar var. Tesisler gelişti, imkanlar genişledi, spor pazarı içerisinde ülkemizin elde ettiği pay arttı. Ancak federasyonlar ve kulüpler, idari ve mali anlamda olması gereken noktada değil. Mevcut yapı ve anlayışla kulüplerimizin, futboldaki faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün görünmüyor" dedi.

NET MESAJLAR VERDİ

Bakan Muharrem Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Elbette rekabet olacak ama rekabet sadece sahada olacak. Sahanın haricinde ülkemiz adına, milletimiz ve insanlık adına neler ortaya koyabiliriz; sporun birleştirici, kaynaştırıcı, rehabilite eden dönüştüren ruhunu nasıl ortaya daha güçlü bir şekilde çıkarırız, bunun gayreti içerisinde olacağız. Bu endüstrinin dinamolarından biri haline gelmek istiyorsak, analitik bir şekilde yaklaşarak futbola bütüncül bir bakış açısı getirmek mecburiyetindeyiz. Reklam, sponsor, maç başı gelirleri artırmalıyız. Kulüplerin idari ve mali disiplini yakalamaları için liyakat sahibi kimselerin yönetim kadrolarında olması gerekiyor."

YENİ YASA MÜJDESİ

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yeni yasayla ilgili bilgiler de verdi. Kasapoğlu, şunları söyledi: "Dernek, anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu durum, yasal anlamda sorunları beraberinde getiriyor. Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası'nı yakın zamanda gündemine alacak. Bakanlık olarak bütün paydaşlarımızla, bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı noktasında Gazi Meclisimizin emrindeyiz. Yasal düzenlemeler problemlerin çözümü için ilk adımlardır. Kulüplerimizin, içinde bulundukları bu girdaptan çıkmaları için herkes elini taşın altına koymalıdır."