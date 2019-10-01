01 Ekim 2019, Salı

DENİZLİSPOR

"Şanssızlığımızı kırmak istiyoruz"

Şanssızlığımızı kırmak istiyoruz
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 01.10.2019

ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü , deplasmanında zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ve şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.

, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir fikstürle başladıkları ligin ilk maçlarında iyi sonuçlar aldıklarını ancak bu performanslarını devam ettiremediklerini ifade etti.

İç sahada maç kaybetmenin hoş olmadığını dile getiren İldiz, "İttifak Holding Konyaspor maçını istediğimiz gibi oynayamadık. Sonra 'de gerçekten çok iyi mücadele ettik ve berabere kaldık. Farklı kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. İçeride son oynadığımız () maç ise daha trajik oldu. Gerçekten oyun adına her şeyi yaptık, inanılmaz goller kaçırdık. Sonuçta evimizde oynadığımız son iki maçı kaybetmiş olduk. Rakibimiz da bu hafta mağlup oldu. 'da çok zorlu bir müsabaka oynayacağız. Bunun bilinci içerisindeyiz. Şanssızlığımızı kırmak istiyoruz." diye konuştu.

"Bazen istedikleriniz olmayabiliyor"

Çağdaş oynama, şehri ve Denizlispor'u en iyi şekilde temsil etme adına gereken mücadeleyi hep verdiklerini vurgulayan İldiz, şunları kaydetti:

"Bunlardan hiç taviz vermeyeceğiz. Futbolda bazen istedikleriniz olmayabiliyor. Yani top çizgiyi geçecek. Son iki maçta her şeyi yaptık ama topun çizgiyi geçmesini sağlayamadık. Eleştirilere saygı duyuyoruz. Denizlispor olarak, şahsım adına da söylüyorum, skor kaygısı olmadan müsabakaya çıkacak, gerekeni yapacağız. İnşallah bu sefer futbol şansı da yanımızda olur ve topları içeri sokarız. Umarım bu hafta başarırız."

Hazırlıklar sürüyor

Yeşil-siyahlı ekip, ligin 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Tesisleri'nde Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ile top kapma çalışması yaptı.

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