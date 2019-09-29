29 Eylül 2019, Pazar

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da düşüş başladı

Denizlispor'da düşüş başladı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 29.09.2019

'e ve galibiyetleriyle müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor düşüşe geçti. Dün evinde 'ya tek golle boyun eğen yeşil-siyahlılar oynadığı son 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Kasımpaşa karşısında girdiği net fırsatları değerlendiremeyen Denizlispor, evindeki son 2 maçı da 1-0 kaybederken, taraftarını üzdü.

İlk 2 haftada rakip ağlara 4 gol bırakan Ege temsilcisi, ardından hücumda sıkıntılar yaşamaya başladı. , İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve karşılaşmalarında sadece 1 gol atabilen Denizlispor'da , çok fazla gol kaçırmanın kendilerine pahalıya patladığını belirtti.

Kaçırdıkları pozisyonların ardından takımın moral bozduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimiz de ikinci yarıda golü bulunca oyundan düştük. Bütün bunlara rağmen hamleler yaptık. Oyunun sonuna kadar inanılmaz goller kaçırmaya devam ettik. Bu kadar pozisyona girip de gol atamadan kaybetmek hakikaten çok üzücü" diye konuştu.

RODALLEGA'NIN GOL HASRETİ

Denizlispor'un sezon başında 'dan büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği golcü Hugo Rodallega ilk haftada ağlarını havalandırırken, son 5 haftada ise suskunları oynadı. Çıktığı 6 maçta 1 kez sevinebilen 33 yaşındaki oyuncu büyük moral bozukluğu yaşadı. Teknik direktör Yücel İldiz ise öğrencisine destek verip, "Rodallega diğer arkadaşları gibi goller kaçırdı ancak bir gol atarsa arkası gelir diye düşünüyorum" dedi.



Kaynak: DHA
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