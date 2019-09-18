18 Eylül 2019, Çarşamba

DENİZLİSPOR

Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor'da Kayserispor mesaisi sürdü
DENİZLİSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 Giriş Tarihi: 18.09.2019

, ’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı İstikbal Mobilya maçı hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda ’ın doğun günü de kutlanarak pasta kesildi.

Denizlispor, maçı hazırlıklarına Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Kırmızı kart cezası biten Tiago Lopez ile sakatlığı sona eren Kibong Mbamba'da takımlar birlikte çalışmalara başladı. Teknik ve kondisyon ağırlıklı yapılan antrenman Teknik Direktör Yücel İldiz gözetiminde yapıldı. Antrenmanda futbolcuların hayli neşeli ve istekli oldukları gözden kaçmazken, futbolcular Kayserispor karşısında alacakları galibiyet ile yenilgisini unutturmak istiyor.

Antrenmanda yeşil-siyahlı ekibin başarılı futbolcularından 'ın doğum günü de kutlanarak pasta kesildi. Antrenman daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
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