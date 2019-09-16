16 Eylül 2019, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Yukatel Denizlispor ilk mağlubiyetini aldı

Yukatel Denizlispor ilk mağlubiyetini aldı
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 16.09.2019

’in ilk üç haftasında yenilgi yüzü görmeyen dün kendi evinde ağırladığı ’a 1-0’lık sonuçla boyun eğdi ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

'in yeni ekiperinden , bu sezonki ilk mağlubiyetini dün sahasında ağırladığı 'a karşı aldı. 7 puan ile ligde 4. sırada bulunan Denizlispor, oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Yeşil-siyahlılar, ligde tek gol yemeyen takım unvanını ise dün yediği gol elinden kaçırmış oldu.


Denizlispor ligin 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü İstikbal Mobilya 'a konuk olacak.


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