Yukatel Denizlispor ilk mağlubiyetini aldı

Süper Lig’in ilk üç haftasında yenilgi yüzü görmeyen Yukatel Denizlispor dün kendi evinde ağırladığı Konyaspor’a 1-0’lık sonuçla boyun eğdi ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in yeni ekiperinden Yukatel Denizlispor, bu sezonki ilk mağlubiyetini dün sahasında ağırladığı Konyaspor'a karşı aldı. 7 puan ile ligde 4. sırada bulunan Denizlispor, oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Yeşil-siyahlılar, ligde tek gol yemeyen takım unvanını ise dün yediği gol elinden kaçırmış oldu.



Denizlispor ligin 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.





