'Şahan'e Horoz

Denizlispor, Trabzonspor’dan ayrılan Olcay Şahan’la imza aşamasına geldi. Olcay Şahan, Süper Lig'de çıktığı 206 maçta 41 gol, 42 asist ile oynadı.

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transferde dur durak bilmiyor. Horoz, 13. imzasını attırmaya hazırlanıyor. Ege ekibi, Trabzonspor'dan ayrılan 32 yaşındaki sağ kanat Olcay Şahan'la 1 yıllığına el sıkıştı. Yeşil-siyahlı kurmaylar, Olcay ve menajeriyle son detayları görüşecek. Almanya'da yetişen gurbetçi oyuncu, Türkiye kariyerine 2012'de Beşiktaş'la başladı. Siyah-beyazlılarda 180 maçta 35 gol, 34 asistle oynayan ve 2 kez lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli yıldız, 2017'de Trabzon'un yolunu tuttu. Fırtına'da geçen sezon oynadığı 21 maçta, 2 gol, 5 asist yaptı.