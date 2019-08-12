12 Ağustos 2019, Pazartesi

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da iki ayrılık

Denizlispor'da iki ayrılık
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 12.08.2019

'de 2019-2020 sezonun açılış maçında cuma günü evinde 'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da iki futbolcuyla yollar ayrıldı. sezonunu oldukça hareketli geçiren yeşil-siyahlılarda ve takımdan gönderildi.

İki futbolcuyla bir araya gelen yönetimin karşılıklı olarak anlaşma sağladığı bildirildi. Denizlispor'un yapılacak takviyelere göre yine bazı futbolcularıyla vedalaşacağı vurgulandı.

Ege ekibine 2016-2017 sezonunda 'nın Magdeburg takımında olan 28 yaşındaki orta saha Burak, 3 sezonda 90 resmi maça çıktı. Geçen sezon ise 27 lig maçında boy gösteren toplam 1259 dakika sahada kaldı. Denizlispor'a geçen senenin başında Gazişehir'den gelen 25 yaşındaki ise 16 müsabakaya çıktı. Orta alanda görev yapan Muhammet 686 dakika süre alıp 1 kez gol sevinci yaşadı.


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