06 Ağustos 2019, Salı
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İVAN İLE GÖRÜŞME
Denizlispor sol kanat mevkisi için de Andrei İvan'ı düşünüyor. Sağ kanat ve forvette de görev alabilen 22'lik hücum oyuncusu için kulübü Krasnodar ile görüşmeler devam ediyor. Rumen hücumcu ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Horozlar, Rus kulübünü de ikna ederse transfer bitecek.
Horoz coştu
Giriş Tarihi: 06.08.2019
Transfer şampiyonu Denizlispor şimdi de İtalyan stoper Veseli’nin peşinde. Bu hafta içinde resmi imzaya gelecek.
Yeşil siyahlılar, transferde durmuyor. Kadrosunu 11 isimle güçlendiren Denizlispor'un yeni hedefi Frederic Veseli. Horozlar, geçen sezon Empoli'de forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaştı. Yönetim, Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda Arnavut oyuncuyla el sıkıştı. Bu hafta içinde imzaya bekleniyor.
İVAN İLE GÖRÜŞME
Denizlispor sol kanat mevkisi için de Andrei İvan'ı düşünüyor. Sağ kanat ve forvette de görev alabilen 22'lik hücum oyuncusu için kulübü Krasnodar ile görüşmeler devam ediyor. Rumen hücumcu ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Horozlar, Rus kulübünü de ikna ederse transfer bitecek.
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