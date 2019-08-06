06 Ağustos 2019, Salı

DENİZLİSPOR

Horoz coştu

Horoz coştu
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

şampiyonu şimdi de İtalyan stoper Veseli’nin peşinde. Bu hafta içinde resmi imzaya gelecek.

Yeşil siyahlılar, transferde durmuyor. Kadrosunu 11 isimle güçlendiren 'un yeni hedefi Frederic Veseli. Horozlar, geçen sezon Empoli'de forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusuyla anlaştı. Yönetim, 'in raporu doğrultusunda Arnavut oyuncuyla el sıkıştı. Bu hafta içinde imzaya bekleniyor.

İVAN İLE GÖRÜŞME

Denizlispor sol kanat mevkisi için de Andrei İvan'ı düşünüyor. Sağ kanat ve forvette de görev alabilen 22'lik hücum oyuncusu için kulübü ile görüşmeler devam ediyor. Rumen hücumcu ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Horozlar, Rus kulübünü de ikna ederse bitecek.
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