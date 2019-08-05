Oduwa seferi

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Yukatel Denizlispor, sakatlığı yüzünden transferinden vazgeçtiği Bakary Sako'nun alternatifini buldu.

Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi amaçlayan Yukatel Denizlispor, sakatlığı yüzünden transferinden vazgeçtiği Bakary Sako'nun alternatifini buldu. Yeşil-siyahlılar, son olarak İsrail'in Hapoel Eran Hadera takımında forma giyen Nathan Oduwa'yı listesine aldı. Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar, Nijerya asıllı İngiliz sol kanata teklifini sundu. İsrail'den ayrılmak isteyen 23 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e gelmeye oldukça sıcak baktığı vurgulandı. Yeni haftada temaslarını sıklaştıracak Denizlispor'un Nathan Oduwa'yı kente getirmesi bekleniyor.

İNGİLTERE'DE BAŞLADI

Kariyerine İngiltere 2. Lig ekibi Luton Town'da başlayan genç oyuncu, Colchester'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla Rangers'a giden Oduwa, daha sonra yeniden İngiltere'de Tottenham ve Peterborough'da görev yaptı. Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Danimarka'nın Vejle takımlarında da forma giyen Oduwa, geçen sezonun devre arasında Hapoel Eran Hadera'ya imza attı. 16 maça çıkan oyuncu 1 kez fileleri sarstı. Oduwa, İngiltere U17, U18 ve U20 milli takımlarında da görev aldı.