11 Temmuz 2019, Perşembe

DENİZLİSPOR

Wimbledon'da ilk finalist Halep

Wimbledon'da ilk finalist Halep
DENİZLİSPOR
Giriş Tarihi: 11.07.2019

Sezonun üçüncü tenis turnuvası 'da Rumen sporcu Simona , tek kadınlarda finale yükseldi.

'nin başkenti 'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlar yarı final mücadelesinde 7 numaralı seribaşı Simona ile 8 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina karşı karşıya geldi.

Merkez kortta oynanan ve 72 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Halep, kariyerinin ilk finaline yükseldi.

Halep ayrıca bu turnuvada finale adını yazdıran ilk Rumen kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

Geçen yıl 'ta kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Rumen sporcu, cumartesi günü finalde Serena Williams-Barbora Strycova maçının galibiyle karşılaşacak.

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