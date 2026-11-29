Arca Çorum FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, 1-0 yenildikleri Kocaelispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor'a sahasında 1-0 mağlup olan Arca Çorum FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bir teknik direktör olarak beni kendi yerinize koyarsanız, Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'Burak hoca istifa' diye bağırmak bir insanın tabii ki onurunu, gururunu kırar. Ben buraya beş maçlık, yedi maçlık, on maçlık gelmedim. Sayın başkanımıza çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli, aynı zamanda bir abi. Onun vizyonuyla ve kendi hedeflerimle buraya geldim. Ancak sanki birilerinin kuyusunu kazmışım gibi hareketler hiç yakışmadı, olmadı. Çok kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun, böyle bir şey yaptılar. Düşmez kalkmaz bir Allah var, hep beraber göreceğiz. Ben buradayım, bir yere gitmiyorum."

"Bu takımı çok iyi yerlere getirebileceğime inanıyorum. Hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim."