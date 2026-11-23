Arca Çorum FK, 3 oyuncusunun sakatlıkları nedeniyle Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Arca Çorum FK; Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Arda Hilmi Şengül'ün sakatlıkları nedeniyle Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Arda Hilmi Şengül'ün yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda; Cengiz Ünder'in adduktor kas grubunda, Gökhan Sazdağı'nın sol soleus kasında, Arda Hilmi Şengül'ün ise sağ gastroknemius kas grubunda kanama ve ödem tespit edilmiş olup tedavilerine başlanmıştır. Üç futbolcumuz da bugün oynayacağımız Başakşehir FK karşılaşmasında forma giyemeyecektir. Kamuoyunun bilgisine sunar, futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.