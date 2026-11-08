Arca Çorum FK'da Berat Özdemir şoku!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Arca Çorum FK'ya, Berat Özdemir'den kötü haber geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Arca Çorum FK'ya, Berat Özdemir'den kötü haber geldi.

Arca Çorum FK'nın X hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'in yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ gastrocnemius kasında Grade 2B yaralanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmış olup sahalara dönüş süresinin 6–8 hafta olması öngörülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri yer aldı.