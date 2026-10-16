Arca Çorum FK sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etti! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Arca Çorum FK sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Arca Çorum FK, Karadeniz ekibini 2-1'lik skorla mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri