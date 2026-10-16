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Arca Çorum FK sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etti! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Arca Çorum FK sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Arca Çorum FK, Karadeniz ekibini 2-1'lik skorla mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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Arca Çorum FK sahasında Çaykur Rizespor'u mağlup etti! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Arca Çorum FK konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Cengiz Ünder ve 80. dakikada Youssoufa Moukoko kaydetti. Konuk ekibin tek golü 32. dakikada Qazim Laçi'den geldi.

Çıkışını sürdüren Çorum FK puanını 13 yaptı. Çaykur Rizespor ise 11 puanda kaldı.

#Çorum FK #Çaykur Rizespor #Trendyol Süper Lig #Cengiz Ünder #Arca Çorum FK
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