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Burak Yılmaz Süper Lig'e Arca Çorum FK ile geri döndü!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'ı getirdiğini duyurdu.

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Burak Yılmaz Süper Lig'e Arca Çorum FK ile geri döndü!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'ı getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Burak Yılmaz! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza Süper Lig yolumuzdaki yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

#Burak Yılmaz #Süper Lig #Arca Çorum FK #Uğur Uçar
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