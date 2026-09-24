Süper Lig'de beklenmeyen ayrılık! Uğur Uçar...

Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Uğur Uçar! Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Uğur Uçar'a, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uğur Uçar, Arca Çorum FK'nin tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmasını sağlamış ve ligdeki 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplamıştı.