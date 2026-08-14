Trendyol Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Arca Çorum FK'da teknik direktör Uğur Uçar, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Arca Çorum FK, Süper Lig'deki ilk maçında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. 2-2'lik biten maçın ardından Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar açıklamalarda bulundu.

Uçar, "Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Ters ayaklı ortalar, kenarlarda sayısal çoğunluklar, savunma arkası koşular, merkeze oynadığınızda top kapıyorlardı. Biz de kenarlara oynadık. Geriye düştük, yakaladık, 10 kişi kalmasak belki kazanırdık. Deplasmanda 1 puan önemliydi bugün.

Başkanımız Savaş Balçık bize bu takımı kurdu. 2 aydır gecemizi gündüzümüze kattık. 2 bine yakın oyuncu izledik. Bu oyuncuları Türkiye'ye getirmek de uzun bir süreç oluyor. Son 1 haftada 3-4 oyuncu geldi. Daha da iyi olacağız. Üstüne koyarak gideceğiz. Buradan aldığımız skor, puan önemli. Oyun da çok önemli. Oyuna çok kafa yoran biriyim. Ekibim de böyle. Hem daha iyi oynayıp daha iyi skorlar alırız.

Galatasaray'ın altyapısından çıkıp futbol oynadım, şampiyonluklar yaşadım. Okan Hoca ayrıca hem teknik direktörlüğümü yaptı hem takım arkadaşım oldu. Onlara saygılarımı sunuyorum. Diğer maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.