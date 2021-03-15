15 Mart 2021, Pazartesi

RİZESPOR

Montassar Talbi: Bülent Uygun bize öz güven kattı diyebilirim

Bülent Uygun bize öz güven kattı
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

Çaykur Rizesporlu defans oyuncusu Montassar Talbi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Talbi, "Yeni gelen hocamızla birlikte, hocamız bize öz güven kattı diyebilirim. O özgüveni biz sahaya yansıtmayı başardık. Maçta gerçekten yüreğimiz ile mücadele ettik ve bu skora da yansıdı. " dedi.

Karadeniz ekiplerinden , 'inn 30. haftasında karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından 19 Mart 2021 Cuma günü saat 19.00'da oynayacakları maçının hazırlıklarına başladı.

'nde yapılan antrenman sonrası Çaykur Rizespor'un başarılı defans oyuncusu Montassar Talbi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatayspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Talbi, "Bizim için çok büyük önem arz eden bir karşılaşmaydı. Biz bu maça gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Sumudica hocamıza saygı duyuyoruz, kendisi ile yollarımız ayrıldı. Onun döneminde de çok iyi çalışıyorduk aslında ama bir türlü bunu sahaya yansıtamadık. İstediğimiz sonuçları alamıyorduk. Yeni gelen hocamızla birlikte, hocamız bize öz güven kattı diyebilirim. O özgüveni biz sahaya yansıtmayı başardık. Maçta gerçekten yüreğimiz ile mücadele ettik ve bu skora da yansıdı. Şimdi önümüzde bir çalışma süreci var. Önümüzdeki maç öncesinde çok iyi hazırlanıp şehrimizi mutlu ederek sahadan ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.
Şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'ın kendilerini zorlayacaklarını ancak sahaya elinden gelen her şeyi yapmak için çıkacaklarını sözlerine ekleyen Tunuslu oyuncu, "Galatasaray gerçekten çok önemli bir takım. Şampiyonluğa oynadığı için bizim için çok zor bir maç olacak. Biz oraya elimizden geleni yapmaya gidiyoruz. Yine bizimle rakip forvetler arasında çok iyi bir mücadele olacak. Biz bu maça en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve karşılaşmadan da olabildiğince iyi bir sonuç almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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