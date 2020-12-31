31 Aralık 2020, Perşembe

RİZESPOR

PFDK'den Çaykur Rizesporlu futbolcu Yasin Pehlivan'a 2 maç ceza

PFDK Yasin Pehlivan'ın cezasını açıkladı
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

PFDK, 'un başarılı futbolcusu 'ın cezasını açıkladı. Yıldız futbolcu 2 maçtan men edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizesporlu futbolcu 'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, 'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta rakip futbolcuya yönelik ciddi faulü nedeniyle Yasin Pehlivan'a 2 maç men cezası verildiği bildirildi.

Kurulun, Yeni Malatyaspor'a 24 bin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 9 bin, İttifak Holding Konyaspor idarecisi Bünyamin Sarıtaş'a da 4 bin 500 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.



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