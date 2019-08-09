09 Ağustos 2019, Cuma
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Çaykur Rizespor, kamp döneminde transferlerini gerçekleştirdiği Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için İyidere ilçesinde imza töreni düzenledi.
Rizespor'da 4 oyuncu imzayı attı
Giriş Tarihi: 09.08.2019
Çaykur Rizespor'da yeni transferler Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş ile sözleşme imzalandı.
Çaykur Rizespor, kamp döneminde transferlerini gerçekleştirdiği Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için İyidere ilçesinde imza töreni düzenledi.
Düzenlenen törende; Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık Çetin ile 5, Barış Alıcı ile 1, Almanya'da VfL Bochum, Schalke 04 ve FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş'la 3 ve geçen yıl Kayserispor'dan kiralık olarak kadroya katılan Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
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