09 Ağustos 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

Rizespor'da 4 oyuncu imzayı attı

Rizespor'da 4 oyuncu imzayı attı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2019

'da yeni transferler Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve  ile sözleşme imzalandı.

, kamp döneminde transferlerini gerçekleştirdiği Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve için İyidere ilçesinde imza töreni düzenledi.

Düzenlenen törende; Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a olan Tarık Çetin ile 5, Barış Alıcı ile 1, Almanya'da VfL Bochum, Schalke 04 ve FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş'la 3 ve geçen yıl Kayserispor'dan kiralık olarak kadroya katılan Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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