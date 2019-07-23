23 Temmuz 2019, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

Diomande Rize'ye

Diomande Rize'ye
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 23.07.2019

, Başakşehir'e transfer olan Azubuike'nin boşluğunu dolduruyor. Yeşilmavililer, uzun süredir arayışta olduğu ön libero konusunda bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli Ismael Diomande'ye yöneldi.

Son olarak Caen forması giyen 27 yaşındaki oyuncunun, sıcak baktığı belirtilirken; önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi. Yönetimin, oyuncuyu Bolu'daki 2. etap kamp çalışmalarına yetiştirmek için çabaladığı aktarıldı. Öte yandan Anderlecht'li Hırvat stoper Antonio Milic ve Zulte Waregem'in sağ kanatı Nill De Pauw için temaslarını sürdüren Rize'nin oyuncuları şehre beklediği gelen haberler arasında.

Geçtiğimiz sezon Caen'le Fransa Ligi'nde 18, kupada ise 2 karşılaşmaya çıkan Diomande, 1 asistle oynadı. Tecrübeli oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.
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