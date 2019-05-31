31 Mayıs 2019, Cuma

ÇAYKUR RİZESPOR

Muriç'in menajeri açıkladı! "Üç kulüp Muriç için teklif sundu"

Muriç'in menajeri açıkladı! Üç kulüp Muriç için teklif sundu
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 Giriş Tarihi: 31.05.2019

Adı ve ile anılan Vedat 'in menajeri , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Muriç için 3 kulübün teklif sunduğunu söyleyen Canatar'ın açıklamalarını A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı.

'ın Aykut İnce'ye yaptığı açıklama şu şekilde:

"Muriç'le iki büyük kulüp ilgileniyor. İlaveten Türkiye'de bir kulüp daha Muriç'le çok ciddi anlamda temas halinde. Bana gelen teklifleri Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a ilettim. Fransa'nın Toulouse takımı Muriç'i istedi. Muriç'e gelen 3 teklif dışında Rizespor da Kosovalı golcüyü kadrosunda tutmak istiyor. Süper Lig'den 3 kulüp, Muriç'i kadrosuna katmak istiyor."

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