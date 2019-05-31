Muriç'in menajeri açıkladı! "Üç kulüp Muriç için teklif sundu"

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Muriç için 3 kulübün teklif sunduğunu söyleyen Canatar'ın açıklamalarını A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı.

Haluk Canatar'ın Aykut İnce'ye yaptığı açıklama şu şekilde:

"Muriç'le iki büyük kulüp ilgileniyor. İlaveten Türkiye'de bir kulüp daha Muriç'le çok ciddi anlamda temas halinde. Bana gelen teklifleri Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a ilettim. Fransa'nın Toulouse takımı Muriç'i istedi. Muriç'e gelen 3 teklif dışında Rizespor da Kosovalı golcüyü kadrosunda tutmak istiyor. Süper Lig'den 3 kulüp, Muriç'i kadrosuna katmak istiyor."