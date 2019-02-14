14 Şubat 2019, Perşembe

ÇAYKUR RİZESPOR

Rizespor’da zafer sözü

Rizespor’da zafer sözü
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2019

'da Başkan Hasan , deplasmanında galibiyet sözü verdi.

Ligde ikinci yarıda topladığı 10 puanla dikkatleri üzerine çeken 'da Başkan Hasan , deplasmanında galibiyet sözü verdi. Bursa'dan puanla döneceklerini vurgulayan Kartal, "Rizespor'un mutlak suretle yukarılarda olacağından eminim" dedi.
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