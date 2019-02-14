14 Şubat 2019, Perşembe
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Rizespor’da zafer sözü
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, Bursa deplasmanında galibiyet sözü verdi.
Ligde ikinci yarıda topladığı 10 puanla dikkatleri üzerine çeken Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, Bursa deplasmanında galibiyet sözü verdi. Bursa'dan puanla döneceklerini vurgulayan Kartal, "Rizespor'un mutlak suretle yukarılarda olacağından eminim" dedi.
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