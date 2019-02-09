09 Şubat 2019, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Rehavet uyarısı

Rehavet uyarısı
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 08.02.2019

İkinci yarıya 3’te 3’le başlayan ’de, bugünkü kritik maçı öncesinde yeşil-mavili kurmaylar, rehavet uyarısı yaptı.

İkinci yarıya müthiş başlayan ve 3'te 3 yaparak ateş hattından çıkan Rizespor'da maçı için seferberlik ilan edildi. Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "İlk yarıda kaybedilen puanlar nedeniyle yine ateş çemberinin içindeyiz. Mutlaka seri galibiyetlere ihtiyacımız var" dedi.

MORALLER YERİNDE

maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istediklerini vurgulayan Bakır, "En ufak bir rehavet bizi yeniden zor duruma düşürür. Takımda moraller iyi. Son haftalarda iyi bir taraftar desteğine sahibiz. Bu maçta da bizi yalnız bırakmamalarını bekliyoruz" diye konuştu.
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