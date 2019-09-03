03 Eylül 2019, Salı

TFF 1. LİG

Timsah'tan transfer şov!

Timsah'tan transfer şov!
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 03.09.2019

tahtasını açan , maestro , ön libero , Ukraynalı golcü Seleznov ve Brezilyalı kanat Silva’yı aldı.

1. Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan , transferin son günü şov yaptı. Timsah, Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov, 10 numara , milli ön libero ve Brezilyalı kanat İgor Da Silva'yı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde tahtasını açan ve , , , Onurcan Piri, Çağlar Akbaba, , Musa Araz, Mamadou Diarra'yı transfer eden Timsah, dün de transferin son gününde 3 isme daha yeşil-beyazlı formayı giydirdi.

BURSASPOR'DA HÜCUM EMRİ

ve Akhisar'da oynayan 34 yaşındaki Seleznov, geçen sezon Malaga'daydı. Akhisar'da ile kazandı. Geçen sezon 'taki 33 yaşındaki Özer de 'de 297 maçta 30 gol, 39 asist yaptı. Adı F.Bahçe'yle özdeşleşen 38 yaşındaki Selçuk Şahin ise G.Birliği'nin Süper Lig'e yükselmesine 29 maçta 2 gol, 2 asistle katkı sağladı. Gazişehir'deki 23 yaşındaki Silva ise 24 maçta, 2 gol ve 2 asist üretti.
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