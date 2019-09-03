03 Eylül 2019, Salı
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BURSASPOR'DA HÜCUM EMRİ
Karabük ve Akhisar'da oynayan 34 yaşındaki Seleznov, geçen sezon Malaga'daydı. Akhisar'da Türkiye Kupası ile Süper Kupa kazandı. Geçen sezon Sivas'taki 33 yaşındaki Özer de Süper Lig'de 297 maçta 30 gol, 39 asist yaptı. Adı F.Bahçe'yle özdeşleşen 38 yaşındaki Selçuk Şahin ise G.Birliği'nin Süper Lig'e yükselmesine 29 maçta 2 gol, 2 asistle katkı sağladı. Gazişehir'deki 23 yaşındaki Silva ise 24 maçta, 2 gol ve 2 asist üretti.
Timsah'tan transfer şov!
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Transfer tahtasını açan Bursaspor, maestro Özer Hurmacı, ön libero Selçuk Şahin, Ukraynalı golcü Seleznov ve Brezilyalı kanat Silva’yı aldı.
TFF 1. Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Bursaspor, transferin son günü şov yaptı. Timsah, Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov, 10 numara Özer Hurmacı, milli ön libero Selçuk Şahin ve Brezilyalı kanat İgor Da Silva'yı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde transfer tahtasını açan ve Aykut Akgün, Recep Aydın, Cüneyt Köz, Onurcan Piri, Çağlar Akbaba, Anıl Karaer, Musa Araz, Mamadou Diarra'yı transfer eden Timsah, dün de transferin son gününde 3 isme daha yeşil-beyazlı formayı giydirdi.
BURSASPOR'DA HÜCUM EMRİ
Karabük ve Akhisar'da oynayan 34 yaşındaki Seleznov, geçen sezon Malaga'daydı. Akhisar'da Türkiye Kupası ile Süper Kupa kazandı. Geçen sezon Sivas'taki 33 yaşındaki Özer de Süper Lig'de 297 maçta 30 gol, 39 asist yaptı. Adı F.Bahçe'yle özdeşleşen 38 yaşındaki Selçuk Şahin ise G.Birliği'nin Süper Lig'e yükselmesine 29 maçta 2 gol, 2 asistle katkı sağladı. Gazişehir'deki 23 yaşındaki Silva ise 24 maçta, 2 gol ve 2 asist üretti.
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