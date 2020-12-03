Ali Akman'a Avrupa'dan 3 talip daha! Ünlü gazeteci açıkladı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, bu sezon Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ali Akman'a PSV, Salzburg ve Marsilya'nın da talip olduğunu duyurdu.
Bu sezon Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla göz kamaştıran ve transferin gözdesi haline gelen Ali Akman'ın talipleri artıyor. Fransız gazeteci Manu Lonjon, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği 18 yaşındaki futbolcuya PSV, Red Bull Salzburg ve Marsilya'nın da talip olduğunu duyurdu.
2020/2021 sezonunda Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de 11 maça çıkan Ali Akman, 7 gol ve 3 asist kaydetti.
Gros buzz autour d'Ali Akman ( Bursaspor) . International espoir Turc, 7 buts en 9 matches cette saison et.... en fin de contrat ! En plus de Galatasaray et du Fenerbahce, la team Red Bull, le PSV et l'OM, entre autres, supervisent l'attaquant de 18 ans.— Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) December 3, 2020
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