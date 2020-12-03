03 Aralık 2020, Perşembe

BURSASPOR

Ali Akman'a Avrupa'dan 3 talip daha! Ünlü gazeteci açıkladı

Ali Akman'a Avrupa'dan 3 talip daha! Ünlü gazeteci açıkladı
BURSASPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

Fransız gazeteci , bu sezon formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve adı sık sık ve ile anılan 'a , Salzburg ve Marsilya'nın da talip olduğunu duyurdu.

Bu sezon formasıyla gösterdiği performansla göz kamaştıran ve transferin gözdesi haline gelen 'ın talipleri artıyor. Fransız gazeteci , sosyal medya hesabından ve 'ın da ilgilendiği 18 yaşındaki futbolcuya , Salzburg ve Marsilya'nın da talip olduğunu duyurdu.

2020/2021 sezonunda Bursaspor formasıyla 1. Lig'de 11 maça çıkan Ali Akman, 7 gol ve 3 asist kaydetti.

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