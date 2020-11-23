24 Kasım 2020, Salı

BURSASPOR

Bursaspor'dan Turkuvaz Medya Grubu ve A Spor'a teşekkür

Bursaspor'dan Turkuvaz Medya Grubu ve A Spor'a teşekkür
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 23.11.2020

1. Lig ekiplerinden 'da başkan , 4. Tur'unda maçının A Spor ekranlarından yayınlanacak olması sebebiyle ve A Spor'a teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yarın saat 19.00'da oynayacağımız maçımız A Spor'da...

'nda yarın saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacağımız KT 1922 Konyaspor maçımizi A Spor yayınlama kararı almıştır.

Turkuvaz Medya ve A Spor yönetimine şahsım Yönetim Kurulum ve Büyük Bursaspor camiası adina şükranlarımı sunuyorum.

Bursaspor Kulübü Başkanı


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