08 Eylül 2020, Salı

BURSASPOR

Timsah'ın 7 ası

Timsah'ın 7 ası
BURSASPOR
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

tahtası kapalı olan ; , , , , ve ’ü tuttu

Yeni sezonda tahtası kapalı olan , 7 futbolcusunu elinde tuttu. 30 Eylül'e kadar yasağı kaldırmak isteyen yeşil-beyazlıların 46 milyon TL'ye ihtiyacı var. Başkan 'ın son olarak ile görüşerek anlaştığı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcu, önceki alacaklarını talep ederken, maaşında iyileştirme isteği de kabul gördü. Geçen sezon sonu opsiyonu 1 yıl uzayan tecrübeli ön libero da böylece takımda kaldı.

BAŞKAN KAMAT ARAYIŞTA

'ta Başkan Erkan Kamat daha önce sol bek , iki orta saha ve ile stoper 'le el sıkışmıştı. Ayrıca sözleşmeleri devam eden ve maaşını alamamasına rağmen ihtarname çekmeyen ile da yeni sezonda takımda olacak. Başkan Kamat'ın camianın önde gelen isimleriyle görüşerek transfer tahtasını açmak için uğraştığı öğrenildi.

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