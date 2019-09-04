Bursaspor'da kadro tamam

Transfer yasağını kaldırmasının ardından ilk gün 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, son gün de boş durmadı ve 5 oyuncuyu daha renklerine bağladı

Transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Bursaspor'da 13 oyuncu kadrodan ayrılırken, 13 yeni isim de kadroya dahil edildi. Yasağı kaldırmasının ardından ilk gün 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, son günde de 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Transfer döneminin sona ermesine dakikalar kala yeşil-beyazlılar, Burak Altıparmak, Igor Wanderson da Silva, Selçuk Şahin, Özer Hurmacı ve Yevgen Seleznov ile anlaşma sağladığını duyurdu. Bu oyuncularla birlikte Bursaspor, yaz transfer döneminde kadrosuna 13 oyuncuyu kattı. Yeşil beyazlı kulüpten ayrılan genç oyuncular Muhammed Şengezer ve Muhammed Emin Sarıkaya ise Başakşehir'e gitti. Bu iki oyuncu ile birlikte de bu sezon Timsah'tan 13 oyuncu ayrılmış oldu.