04 Eylül 2019, Çarşamba

BURSASPOR

Bursaspor'da kadro tamam

Bursaspor'da kadro tamam
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2019

yasağını kaldırmasının ardından ilk gün 8 oyuncuyu kadrosuna katan , son gün de boş durmadı ve 5 oyuncuyu daha renklerine bağladı

döneminin son günlerini hareketli geçiren 'da 13 oyuncu kadrodan ayrılırken, 13 yeni isim de kadroya dahil edildi. Yasağı kaldırmasının ardından ilk gün 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, son günde de 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Transfer döneminin sona ermesine dakikalar kala yeşil-beyazlılar, Burak Altıparmak, Igor Wanderson da Silva, , ve Yevgen Seleznov ile anlaşma sağladığını duyurdu. Bu oyuncularla birlikte Bursaspor, yaz transfer döneminde kadrosuna 13 oyuncuyu kattı. Yeşil beyazlı kulüpten ayrılan genç oyuncular Muhammed Şengezer ve Muhammed Emin Sarıkaya ise 'e gitti. Bu iki oyuncu ile birlikte de bu sezon Timsah'tan 13 oyuncu ayrılmış oldu.

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