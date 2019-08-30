30 Ağustos 2019, Cuma

BURSASPOR

Bursaspor'da transfer şov

Bursaspor'da transfer şov
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2019

, 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Dün anlaşma sağlanılan , , , , , ve ’ün yanı sıra geçen sezonu Boluspor’da geçiren Senegalli oyuncu da sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde taraftara açık gerçekleşen törene Bursaspor Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlk olarak imzaya gelen , transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek "Zor bir süreçten geçiyoruz, zoru başardık. Burada olmaktan dolayı onur ve gurur doluyum. Allah'ın izniyle 'u layık olduğu yere, 'e çıkaracağız" dedi. Genç kaleci ise, "Benim için çok özel bir . İkinci kez yuvama döndüm. İnşallah takıma en iyi şekilde hizmet etmeyi planlıyoruz, Süper Lig'e şampiyon olarak geri döneceğiz" diye konuştu.

Bursaspor'un büyük bir kulüp olduğu bildiğini söyleyen Aykut Gün, "'Yeniden Zirveye' diyerek yola çıktık taraftarımızla birlikte, umuyorum ki taraftarla, basınla, hocamızla el ele verip sezonu zirvede tamamlayacağız" şeklinde konuştu. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği ise, "Böylesine büyük bir camianın parçası olmaktan çok mutluyum. Bursaspor'un büyüklüğü tartışılmaz, bunu buraya gelince kapıdan ilk girdiğim andan itibaren anladım.

Bursaspor'un yeri kesinlikle Süper Lig'dir. Bu yolda, şampiyonluk yolunda üzerime düşeni yapmaya çalışacağım ve sezon sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Musa Araz: "Bursaspor'un yeri Süper Lig"

Yeşil beyazlı ekibe kiralık olarak gelen de, "Bursaspor'u herkes biliyor, yeri Süper Lig. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" derken, kalecilerden , "Herkesin hayali Bursaspor'da oynamaktır; bu, bu sene bize nasip oldu. Bursaspor'u şampiyon yapmaya geldik" dedi. ise öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "Başta Ulu önder ve tüm şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Şampiyon takıma geldim, bunun farkındayım. Elimizden geldiğince saha içi, saha dışı herkesle beraber Bursaspor'u hak ettiği Süper Lig'e taşımak için her şeyi yapacağım. Söz veriyorum, bundan sonra bize hepimize yakışan birlik olup Bursaspor'u en iyi yerlere taşımaktır, hepinize ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan dün anlaşılan 7 oyuncunun yanında Bursaspor'un ilk yabancı transferi olarak imza törenine katılan , Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Bursaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Süper Lig'e dönmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. Diarra, daha sonra taraftarın isteği üzerine üçlü çektirdi.

Bursasporlu taraftarlar da Başkan 'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Mestan, taraftarın yoğun isteğini kırmayarak üçlü çektirirken, taraftarla birlikte coşku yaşadı.

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