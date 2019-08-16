16 Ağustos 2019, Cuma

BURSASPOR

Ertuğrul Ersoy Bursaspor’un yeni sezon kadrosunda yok!

Bursaspor'dan flaş Ertuğrul kararı!
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 16.08.2019

, takımdan ayrılmak isteyen 22 yaşındaki stoper 'a kadrosunda yer vermedi. Ertuğrul'un adı ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

() 1'inci Lig'de yarın ile deplasmanda oynayacağı maçla birlikte sezonu açacak olan , 29 kişilik kadroda yer alacak isimleri federasyona bildirdi.

TFF'nin açıkladığı listede, yeşil-beyazlılardan ayrılması gündemde olan yer almadı. Böylelikle genç savunmacının Bursaspor ile bağları kopma noktasına geldi.

Yurt dışından Metz, yurt içinden ise 'ın talip olduğu milli futbolcunun yakın süreçte transferinin gerçekleşmesi ve takımdan resmi olarak ayrılması bekleniyor.

Öte yandan, Bursaspor'dan ayrılması gündeme gelen bir başka oyuncu, 17 yaşındaki listede yer alırken, sportif direktör Selçuk Erdoğan da sahip olduğu lisans gereği takım antrenörü olarak gösterildi.

Bursasporun TFF'ye gönderdiği liste şu isimlerden oluştu:

Abdullah Tazgel, Abdullahi Shehu, Ahmet Çağrı Güney, Ahmet Furkan Özcan, Ali Akman, Batuhan Kör, Burak Kapacak, Canberk Yurdakul, Çağatay Yılmaz, Deniz Aydın, Emirhan Aydoğan, Enes Kayar, Eren Güler, Hürrem Akkuş, Iasmin Latovlevici, , İsmail Çokçalış, Jani Atanasov, Kubilay Kanatsızkuş, Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Muhammed Şengezer, Muhammed Emin Sarıkaya, Onur Atasayar, Ozan İsmail Koç, Ömer Turan Görgüç, Ramazan Keskin, Rüştü Hanlı, Sedat Dursun, Yağız Efe Öztaş.

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