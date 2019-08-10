Olcay Şahan Bursaspor'a doğru
Bursaspor'un transfer gündeminde olumlu gelişmeler yaşanırken, Olcay Şahan'ın kadroya katılması planlanıyor.
Mali kriz ile boğuşan Bursaspor Kulübü'nde ana gündemi oluşturan transfer tahtasının açılmasına yönelik çalışmalar sonuç veriyor. Yeşil beyazlı yönetim, bu noktada büyük aşama kaydederken, Kurban Bayramı'nın ardından transfer tahtasının resmen açılacağı gelen bilgiler arasında. Bunun etrafında birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Bursaspor yönetiminin, tahtanın resmi olarak açılmasının ardından transferleri de birer birer açıklaması bekleniyor.
Bursaspor Kulübü'nün yeni sezon için ilk olarak düşündüğü isimlerden biri de Olcay Şahan oldu. Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, daha önce de birçok kez yeşil beyazlı ekibin gündeminde bulunan Olcay Şahan ile görüşme gerçekleştirirken; 32 yaşındaki oyuncunun ekonomik şartlar nedeniyle düşünmek için süre istediği öğrenildi. Trabzonspor ile yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan ve Bursaspor'un teklifine sıcak bakan Olcay'ın, transfer tahtasının açılması sonrası imza atacağı ön görülüyor.
Olcay Şahan dışında birçok isimle de görüşen Bursaspor yönetimi, transferleri ise lig başlangıcına yetiştirmek için çaba harcıyor.
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