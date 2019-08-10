10 Ağustos 2019, Cumartesi

BURSASPOR

Olcay Şahan Bursaspor'a doğru

Olcay Şahan Bursaspor'a doğru
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2019

'un  gündeminde olumlu gelişmeler yaşanırken, 'ın kadroya katılması planlanıyor.

Mali kriz ile boğuşan Kulübü'nde ana gündemi oluşturan tahtasının açılmasına yönelik çalışmalar sonuç veriyor. Yeşil beyazlı yönetim, bu noktada büyük aşama kaydederken, Kurban Bayramı'nın ardından transfer tahtasının resmen açılacağı gelen bilgiler arasında. Bunun etrafında birçok oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Bursaspor yönetiminin, tahtanın resmi olarak açılmasının ardından transferleri de birer birer açıklaması bekleniyor.

Bursaspor Kulübü'nün yeni sezon için ilk olarak düşündüğü isimlerden biri de oldu. Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, daha önce de birçok kez yeşil beyazlı ekibin gündeminde bulunan Olcay Şahan ile görüşme gerçekleştirirken; 32 yaşındaki oyuncunun ekonomik şartlar nedeniyle düşünmek için süre istediği öğrenildi. ile yollarını ayırmasının ardından boşa çıkan ve Bursaspor'un teklifine sıcak bakan Olcay'ın, transfer tahtasının açılması sonrası imza atacağı ön görülüyor.

Olcay Şahan dışında birçok isimle de görüşen Bursaspor yönetimi, transferleri ise lig başlangıcına yetiştirmek için çaba harcıyor.

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