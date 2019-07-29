29 Temmuz 2019, Pazartesi

BURSASPOR

Bursaspor'da Ferdi sesleri

Bursaspor'da Ferdi sesleri
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Bursaspor, sol bekleri Umut Meraş’la ilgilenen Fenerbahçe’den, ’ın gözüne giremeyen 19 yaşındaki maestro Ferdi Kadıoğlu’nu kiralık olarak istedi.

Süper Lig'e geri dönmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Bursaspor, F.Bahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde. Yeşil-beyazlıların, sol bekleri Umut Meraş'la ilgilenen sarı-lacivertlilerden 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğu öğrenildi. 'ın gözüne giremeyen genç maestro, Meraş'a karşılık kiralık olarak talep edildi.

YASAK KALKINCA İMZA VAR
Bu konuda F.Bahçe'den söz alacak olan Başkan 'ın transfer tahtası açılır açılmaz hamle yapması bekleniyor. Geçen sezon başında Nijmegen'den gelen Kadıoğlu, Hollanda 'nın çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi. Yetenekli 10 numara, geçen sezon sadece kupada 1 maçta 13 dakika forma giyebildi. U21 takımında ise 10 maçta oynadı.

BURSA'DA YÜZDE 82 ALTYAPIDAN
Transfer yasaklı Bursaspor, çözümü yine altyapısında buldu. Timsah'ın, Afyon'da bugün başlayacak kamp kadrosunun yüzde 82'si altyapıda eğitim alan oyunculardan oluştu. Takımdan ayrılan isimlerin yerine altyapı oyuncularına şans veren yeşil beyazlıların, 28 kişilik kamp kadrosunda altyapıdan 23 futbolcu yer aldı.

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