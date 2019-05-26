26 Mayıs 2019, Pazar

BURSASPOR

Bursaspor’un gözü kardeşinde

Bursaspor’un gözü kardeşinde
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Timsah kazanıp, Ankaragücü’nün puan almasını bekleyecek.

Süper Lig'in 6'ıncı şampiyonu , kümede kalmak için 'u yenip, 'kardeş kulübü' Ankaragücü'nün Göztepe'ye çelme takmasını bekleyecek. Göztepe ile iki maçta da 0-0 berabere kalan Timsah, rakibiyle puanını eşitlese bile genel averajda 4 gol geride bulunuyor. Erzurum ise Bursa ve Göztepe'ye üçlü averajda üstün.

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