19 Mayıs 2019, Pazar

BURSASPOR

Bursaspor'da 3 oyuncu sezonu kapadı

Bursaspor'da 3 oyuncu sezonu kapadı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 19.05.2019

'de Göztepe'ye karşı yaşadığı puan kaybıyla ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan 'da 3 oyuncu kart cezası nedeniyle Evkur 'a karşı forma giyemeyecek.

Spor Toto 'in 33'üncü hafta kümede kalma mücadelesi veren , haftaya bir puan önünde giren Göztepe'yi sahasında ağırlarken, maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı. Böylelikle ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan yeşil-beyazlı ekipte puan kaybının üzüntüsü yaşanırken, 3 oyuncu da sezonu kapadı. Göztepe maçına kart sınırında çıkan Ertuğrul Ersoy, Allano Lima ve Aurelien Chedjou gördükleri sarı kartlar nedeniyle ligin son haftasında deplasmanda oynanacak olan Evkur karşısında cezalı duruma düştü. Kart sınırındaki diğer oyuncular Aytaç Kara, Tunay Torun ve Iasmin Latovlevici ise maçı kart görmeden tamamladı.

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