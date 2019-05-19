Bursaspor'da 3 oyuncu sezonu kapadı
Süper Lig'de Göztepe'ye karşı yaşadığı puan kaybıyla ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan Bursaspor'da 3 oyuncu kart cezası nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü hafta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, haftaya bir puan önünde giren Göztepe'yi sahasında ağırlarken, maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı. Böylelikle ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan yeşil-beyazlı ekipte puan kaybının üzüntüsü yaşanırken, 3 oyuncu da sezonu kapadı. Göztepe maçına kart sınırında çıkan Ertuğrul Ersoy, Allano Lima ve Aurelien Chedjou gördükleri sarı kartlar nedeniyle ligin son haftasında deplasmanda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor karşısında cezalı duruma düştü. Kart sınırındaki diğer oyuncular Aytaç Kara, Tunay Torun ve Iasmin Latovlevici ise maçı kart görmeden tamamladı.
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