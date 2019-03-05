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Bursaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlı oyucular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sakatlıkları süren Tunay Torun ve Kubilay Kanatsızkuş, takımdan ayrı çalıştı.
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