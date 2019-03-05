05 Mart 2019, Salı

BURSASPOR

Bursaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 05.03.2019

, 'in 25. haftasında 'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlı oyucular, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları süren ve Kubilay Kanatsızkuş, takımdan ayrı çalıştı.

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