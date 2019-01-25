25 Ocak 2019, Cuma

BURSASPOR

Samet Aybaba, Süper Lig'de 600'üncü maçına çıkıyor

Samet Aybaba ligde 600üncü maçına çıkıyor
BURSASPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Teknik Direktörü , yarınki İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla birlikte teknik adamlık kariyerinde 'deki 600'üncü maçına çıkacak. 19 yıldır teknik adamlık yapan Aybaba, ayrıca böylelikle Süper Lig tarihine bir ilk olarak geçecek.

Spor Toto 'de 'un yarın Kayserispor ile oynayacağı mücadele yeşil beyazlı takımın teknik direktörü için özel bir anlam ifade ediyor. Sezon başında Bursaspor'da göreve başlayan deneyimli çalıştırıcı, yarınki mücadele ile birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 600'üncü Süper Lig maçına çıkacak. 19 yıldır aralıksız olarak takım çalıştıran 63 yaşındaki Aybaba, böylelikle yarınki mücadele ile birlikte Süper Lig tarihinde 600 maça çıkan ilk olma unvanını da alacak.

16 FARKLI TAKIMI ÇALIŞTIRDI
Teknik adamlık kariyeri boyunca 16 farklı takımda görev alan Samet Aybaba, şu ana dek Süper Lig'de çalıştırdığı takımlarla toplamda 599 maça çıktı. Aybaba, oyunculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerinde 204 galibiyet, 156 beraberlik ve 239 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu sezona ise Bursaspor'da başlayan deneyimli teknik adam, yeşil beyazlı ekibin başında çıktığı 18 Süper Lig maçının 10'unda beraberlik elde ederken, 4'er kez de galibiyet ve mağlubiyet gördü.

İLK SEZONUNU KUPA İLE TAMAMLAMIŞTI
Uzun süre yeşil sahalarda futbolcu olarak ter dökmesinin ardından 1990/91 sezonunda ile birlikte yeni kariyerine adım atan Samet Aybaba, o sezon sarı lacivertli kulüp ile Başbakanlık Kupası'nı kaldırdı. 2000/01 sezonunda , 2002/03 sezonunda ise ile 'nı kazanan Aybaba, ayrıca 2016/17 sezonunda TFF 1'inci Lig'de 'u şampiyon yaparak Süper Lig'e taşıdı.
Aybaba kariyeri boyunca; MKE Ankaragücü, , , Vanspor, Gençlerbirliği, , Trabzonspor, Osmanlıspor, Gaziantepspor, , Bursaspor, Bucaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Eskişehirspor ve Demir Grup Sivasspor takımlarını çalıştırdı.

Samet Aybaba'nın Süper Lig kariyeri boyunca teknik adamlık karyerinde çıktığı maçları ise şöyle;

MKE Ankaragücü: 107, Gençlerbirliği: 72, Kayseri Erciyesspor: 63, Bursaspor: 52, Trabzonspor: 48, Osmanlıspor: 46, Gaziantepspor: 41, Beşiktaş: 34, Demir Grup Sivasspor: 34, Antalyaspor: 24, Eskişehirspor: 23, Bucaspor: 20, Adana Demirspor: 19, Vanspor: 14, Çaykur Rizespor: 2.

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