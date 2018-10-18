    18 Ekim 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Aslan’a sürprizimiz var

    Aslan’a sürprizimiz var
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    spor’da , “Sürpriz sonuç almak istiyoruz. En az 1 puanla Bursa’ya döneceğiz” diye eski takımı G.Saray’a gözdağı verdi

    spor'un Kamerunlu stoperi , kritik Galatasaray karşılaşması öncesinde Radyospor'a önemli açıklamalar yaptı. Son şampiyon Galatasaray'ın gücüne vurgu yapan 33 yaşındaki tecrübeli yıldız, eski takımına karşı elinden geleni yapacağını söyledi. Chedjou, "Galatasaray bir Avrupa takımı, şampiyon takım ama biz de kendimize güveniyoruz ve iyi bir sonuç almak istiyoruz. Sürpriz bir sonuç almak istiyoruz. En az 1 puanla Bursa'ya döneceğiz. Ben ilk kez Galatasaray'a rakip olacağım. Benim için ilginç bir maç olacak" dedi. Sarı-kırmızılı taraftarlarla özel bir bağı olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Onların yeri bende ayrı, özel bir ilişki geliştirmiştik ve buna saygı duyuyorum. Ama artık başka bir takımın futbolcusuyum ve maçta elimden geleni yapacağım. adım adım daha iyi noktaya gelecek, bu oyuncu grubu ilk 8 içerisinde olmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BURSASPOR HABERLERİ
    Ülke futbolunda ekonomik kriz var "Ülke futbolunda ekonomik kriz var"
    Galatasaraydan puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum "Galatasaray'dan puan ya da puanlar alacağımıza inanıyorum"
    Bursasporda Galatasaray maçı hazırlıkları Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör