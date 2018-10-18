Aslan’a sürprizimiz var
Bursaspor’da Aurelien Chedjou, “Sürpriz sonuç almak istiyoruz. En az 1 puanla Bursa’ya döneceğiz” diye eski takımı G.Saray’a gözdağı verdi
Bursaspor'un Kamerunlu stoperi Aurelien Chedjou, kritik Galatasaray karşılaşması öncesinde Radyospor'a önemli açıklamalar yaptı. Son şampiyon Galatasaray'ın gücüne vurgu yapan 33 yaşındaki tecrübeli yıldız, eski takımına karşı elinden geleni yapacağını söyledi. Chedjou, "Galatasaray bir Avrupa takımı, şampiyon takım ama biz de kendimize güveniyoruz ve iyi bir sonuç almak istiyoruz. Sürpriz bir sonuç almak istiyoruz. En az 1 puanla Bursa'ya döneceğiz. Ben ilk kez Galatasaray'a rakip olacağım. Benim için ilginç bir maç olacak" dedi. Sarı-kırmızılı taraftarlarla özel bir bağı olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Onların yeri bende ayrı, özel bir ilişki geliştirmiştik ve buna saygı duyuyorum. Ama artık başka bir takımın futbolcusuyum ve maçta elimden geleni yapacağım. Bursaspor adım adım daha iyi noktaya gelecek, bu oyuncu grubu ilk 8 içerisinde olmalıyız" değerlendirmesini yaptı.
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